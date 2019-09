Der Ortsteil Burgfried in Gnas in der Steiermark, am Freitag um die Mittagszeit: Zwei Polizisten bewachen das Grundstück, während die Ermittler die Spuren nach der Wahnsinnstat sichern. Dass es weder Verletzte noch Tote gab, grenzt an ein Wunder. Denn: Im unweit entfernten Nachbarhaus rettete eine Mutter ihre drei Kinder.