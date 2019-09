Trauer um den geliebten Kater „Moritz“ herrscht bei Familie W. in Kalkgruben. „Besonders meiner Mutter war er sehr ans Herz gewachsen“, erzählt Sohn Daniel. Vor drei Jahren war der Kater als Streuner zu ihnen gekommen. „Er war ein sehr zutrauliches und liebes Tier“, so Daniel. Vor wenigen Tagen wurde „Moritz“ allerdings tot in einer Wasserrinne gefunden, nachdem er 48 Stunden lang abgängig gewesen war. Laut der Familie hatte der Kater Schaum im Maul.