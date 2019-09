„Planet Zoo“, das neue Aufbauspiel von Frontier Developments, geht am 24. September in den Betatest. Bis 8. Oktober dürften Vorbesteller - nur sie sind zur Beta zugelassen - sich am Karriere- und dem Franchise-Modus probieren und ihre ersten Tierparks aufbauen. Alle anderen Gamer haben dann ab 5. November Gelegenheit, virtueller Zoodirektor zu werden. Dann erscheint „Planet Zoo“ für den PC.