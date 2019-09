Sonja A. (Name geändert) spricht stockend von dem Vorfall, der sich am Donnerstag vor einer Woche in der Belgier-Kaserne in Graz abgespielt hat: „Ich hatte Angst. Ich dachte, sie bringen mich um.“ Militärpolizisten hätten sie im Zuge einer Festnahme gewürgt und misshandelt, sagt sie. Das Heer kontert, sie habe sich gewehrt.