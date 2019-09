Reparaturfestival: Hier werden Schäden gerichtet

Am 5. Oktober erhalten Interessierte beim Reparaturfestival Tipps von Profis und haben in Wettbewerben die Möglichkeit, vor Ort zu zeigen, was sie können. Bei Workshops rund um die Themen Reparatur und Upcycling können Besucher selbst Hand anlegen. Wie macht man ein stumpfes Küchenmesser wieder scharf oder kann einen tropfenden Spülkasten selbst abdichten? Bei Schaureperaturen wird beim Festival gezeigt, wie es geht. Auch einige Wettbewerbe werden vor Ort stattfinden und bei einem Rätsel gibt es attraktive Preise zu gewinnen! Auch Elektrokleingeräte wie Kaffeemaschinen können mitgebracht werden und direkt beim Reparaturfestival erhält man kompetente Hilfe. Kinder kommen ebenfalls nicht zu kurz im Programm.