„Ich habe das ganze Match sehr gut gespielt, am Ende aber natürlich auch ein bisserl Glück gehabt“, gestand Thiem. „Es ist einfach cool, so viel Tennis-Wissen auf der Bank sitzen zu haben und vor so vielen Menschen bei einer so tollen Atmosphäre zu spielen“, ergänzte der Niederösterreicher. Europa-Kapitän Björn Borg lobte Thiem. „Ich war sehr nervös. In kritischen Situationen muss man volles Risiko gehen, so tun das die Großen und so hat es Dominic heute auch gemacht.“