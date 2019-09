„Niemand ist gern ein Arschloch und keiner muss eines sein“

Für ein besseres Miteinander werben auch die zahlreichen Plakate und Bierdeckel, die allerorts ins Auge stechen und in „Orten der Meinungsbildung“ - also in Wirts- und Kaffeehäusern, an Plakatwänden und in Stiegenhäusern -, zu finden sind. „Kennen wir eigentlich die Sorgen unserer Nachbarn“ oder „Sind unsere Gemeinsamkeiten nicht viel größer?“, heißt es da. Es sind aber auch bissigere Texte zu finden wie „Niemand ist gern ein Arschloch und keiner muss eines sein.“