In Wien wurde schon umgebaut

Im ersten Halbjahr des nächsten Jahres soll das Innere der Hali-Zentrale dann in neuem Glanz erstrahlen: Vom Empfangsbereich über die Buchhaltung bis zur Führungsebene - ganz nach den Trends und Bedürfnissen der Beschäftigten in den jeweiligen Abteilungen soll die Ausstattung erfolgen. „Das ganze Gebäude soll zum Schauraum werden“, so Töpfl. Auch in den Niederlassungen weht schon der frische Wind: In Wien wurde der Umbau zuletzt bereits abgeschlossen.