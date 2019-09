„Es macht mich sprachlos“

Toll war auch die gesangliche Darbietung der Viktringer, die Michael Jacksons „Earth Song“ einstudiert hatten und die Pop-Ballade mit fantastischen Solo-Stimmen auf E-Gitarre und Chor zum Besten gaben. Nur einer von vielen berührenden Momenten, die Stadionwald-Macher Klaus Littmann so nahe gingen, dass er zu weinen begann: „Ich bin eigentlich nicht so nahe am Wasser gebaut, aber dass ihr alle hier seid und den heutigen Tag gewählt habt, macht mich sprachlos und berührt mich. Ihr seid die Zukunft! Und ihr zeigt: Es geht um euch und niemand anderen!“