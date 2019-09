„Hätte es unter Hitler nicht gegeben“

Am 11. April 2018 - damals war er erst 15 - zeigte der Bursch in einer Schule in Steyr Kollegen am Handy Bilder mit NS-Bezug, etwa ein Hakenkreuz als Hintergrund oder eine leicht bekleidete Dame mit Hakenkreuz-Armbinde. Als er von Lehrern zur Rede gestellt wurde, beschimpfte er diese unflätig und sagte, dass es sie unter Hitler nicht gegeben hätte, es dieser es schon richtig gemacht habe, Ausländer abgeschoben gehören und die arische Rasse rein sei, so die Staatsanwaltschaft.