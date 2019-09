Wer gerne Bier trinkt, sollte mal versuchen, sein eigenes Hopfen-Getränk zu kreieren. Bierbrauen ist nämlich einfacher als gedacht. Mittlerweile gibt es schon zahlreiche Hersteller, die komplette Sets anbieten, mit denen Sie Bier schnell und einfach brauen. Solche Sets eignen sich nicht nur für jene, die gerne Bier trinken, sondern auch für diejenigen, die sich für die chemischen Abläufe rund ums Thema Bierbrauen interessieren. Welche Zutaten gehören in Bier? Was macht ein gutes Bier aus? Und wie lange dauert eigentlich der Gärprozess? All das lernen Sie mithilfe dieser praktischen Bierbrausets für zuhause.