Rettung und Feuerwehr zeigen verspielte Seite

Wollte nicht jeder schon einmal wissen, was sich alles in einem Rettungs- oder Feuerwehrauto befindet? Das hat sich zumindest die Züricher Kantonspolizei gedacht und in Folge die „Tetris Challenge“ ins Rollen gebracht. Dabei werden die Fahrzeuge komplett ausgeräumt, das Innenleben wird in Tetris-Manier aufgeschlichtet und zum Abschluss aus der Vogelperpektive ein Foto davon gemacht. Die Challenge ging bereits nach kurzer Zeit viral. CIty4U hat die Bilder: