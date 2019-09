Landesregierung muss grünes Licht geben

In der kommenden Woche gehen die Verordnungen für zwei Wochen in Begutachtung, danach müssen sie von der Landesregierung beschlossen werden. Bei der Verordnung zur B114 handelt es sich um eine ganzjährige Tonnagebeschränkung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Ausgenommen soll lediglich der Ziel- und Quellverkehr der Gemeinden in nächster Nähe des Triebener Tauern sein. Das bereits bestehende generelle Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge in den Wintermonaten bleibt aufrecht.