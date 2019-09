Täglich tauschen mehrere Milliarden Menschen Kurznachrichten, Videos oder Fotos durch Apps miteinander aus und hinterlassen so ihre - sehr privaten - Spuren im Netz. So geben wir tagtäglich persönliche Informationen über unsere Gewohnheiten dem World Wide Web preis. Nur, welche Risiken stecken dahinter? Was passiert mit diesen Daten und wer hat Zugriff darauf?