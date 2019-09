Der Legende von König Arthur kann man am 5. und 6. Oktober auf der Rosenburg nachgehen. Jeweils ab 9.30 Uhr verwandelt sich die herrschaftliche Schlossanlage in der Nähe von Horn in einen Tummelplatz für Ritter, Gaukler und Burgfräulein. Ein Höhepunkt des Burgtreibens sei schon jetzt verraten: Zweimal täglich messen sich die festlich gerüsteten Recken im einzigen noch erhaltenen Turnierhof Europas - und zwar um 11.45 und 15.45 Uhr. Dazu lockt ein Markt mit feinen mittelalterlichen Schmankerln, Handwerk und allerlei Voführungen - das ganze Programm gibt es unter: www.rosenburg.at.