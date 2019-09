Die „Total War“-Saga geht in eine neue Runde. Nachdem sich Rundenstrategen in „Three Kingdoms“ zuletzt gewaltige Schlachten im antiken Asien geliefert haben, geht es im nächsten Ableger „Troy“ in die griechische Antike. „Total War Saga: Troy“ soll 2020 erscheinen und lockt mit dem gewohnten Mix aus rundenbasierter Verwaltung und opulenten Massenschlachten.