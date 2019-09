In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 21. September 1959 hält der damalige Außenminister Bruno Kreisky vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede über die sogenannte Südtirol-Frage. Nachdem Gespräche zwischen Österreich und Italien über den Autonomiestatus der Region in den Jahren 1958/59 erfolglos geblieben waren, hatte die österreichische Bundesregierung beschlossen, die Angelegenheit vor die Vereinten Nationen zu bringen.