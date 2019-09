Google will massiv in erneuerbare Energien investieren. In einem Blog-Eintrag kündigte Google-Chef Sundar Pichai zum internationalen Aktionstag der Fridays-for-Future-Bewegung den „größten Einkauf von erneuerbaren Energien in der Geschichte“ an. Der Internetkonzern werde ein Paket aus insgesamt 1600 Megawatt in den USA, Chile und Europa beziehen.