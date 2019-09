Instagram-Account zeigt Verpackungswahnsinn auf

In Thailand wird Kaffee auf Märkten in Plastiksackerl eingefüllt, aus dem man dann mit einem Plastik-Strohhalm trinkt. Nicht umsonst steht Thailand in der Rangliste der Verursacher von Plastikmüll in den Ozeanen an sechster Stelle. Plastik ist in diesem Land eine richtige Plage. Doch wirklich tödlich ist es für die Meerestiere. Erst im August verendete eine Baby-Seekuh an der Küste des Land des Lächelns, weil sie zu viel Plastik im Bauch hatte.