Böhmischer Prater lädt zum ersten Erntedankfest

Am Samstag, dem 5. Oktober, und Sonntag, dem 6. Oktober, lädt der Böhmische Prater zum Erntedankfest. Am Freigelände erwartet die Besucher ein großer Bauernmarkt mit verschiedenen Aussteller und vielen Produkten. Vom hausgemachten Sirup bis zur Handwerkskunst gibt es einiges zu entdecken. Auch für Livemusik ist an beiden Tagen gesorgt.