Weil es an Kraftstoff mangelt, kommen auf Kuba wieder Zugtiere in der Landwirtschaft zum Einsatz. Es sei der Gebrauch von rund 4000 Ochsengespannen beim Anbau von Zuckerrohr und anderen Lebensmitteln beschlossen worden, zitierten am Donnerstag staatliche Medien den Präsidenten der Zuckerbehörde Azcuba.