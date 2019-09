Kranker Bub bekommt 18.000 Geburtstagskarten

Tagein, tagaus leidet der Brite Rhys Williams unter unerträglichen Schmerzen, die seine Hauterkrankung namens Epidermolysis bullosa verursacht. Umgangssprachlich werden die darunter leidenden als Schmetterlingskinder bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich ist wie der Flügel dieses Insekts. Bei dem 14-Jährigen verursacht die Erkrankung schmerzhafte Blasen und Wunden am ganzen Körper. Seine Finger sind verschmolzen, sein ganzer Körper ist mit Verbänden bedeckt, die drei Mal täglich gewechselt werden müssen, um tödliche Infektionen zu vermeiden. Mittlerweile ist der tapfere Bursche auch auf einen Rollstuhl angewiesen, da er seine Beine aufgrund von Verschmelzungen an der Kniekehle nicht mehr strecken kann.