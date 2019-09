Es gibt eine neue Theorie, was die mysteriösen Gesundheitsbeschwerden von Diplomaten aus den USA und Kanada in Kuba verursacht haben könnte: Die wahrscheinliche Ursache der Erkrankungen seien in Mitteln zur Mückenbekämpfung enthaltene Nervengifte, so eine am Donnerstag von Radio-Canada veröffentlichte Studie von Gehirnspezialisten, der Universität Dalhousie und der Gesundheitsbehörde von Nova Scotia.