Programmierer eines externen IT-Unternehmens dürften über Jahre Zugriff auf sensible Daten im Innenministerium gehabt haben. Berichten zufolge wurde das mutmaßliche Datenleck erst im heurigen März geschlossen. Das Ministerium will die Angelegenheit prüfen, hieß es. Der Anwalt der Firma erklärte am Freitag im Ö1-„Mittagsjournal“, „dass es weder ein Datenleck gibt, noch jemals gab“.