Auch am Tatort gibt es Spuren. Wenngleich viele durch das Vorgehen des Täters beseitigt wurden: Die Leiche der jungen Mutter war voll bekleidet in die Wanne gelegt, das Wasser aufgedreht worden. Wozu? „Um Spuren wegzuwaschen“, sagt Jurist Gradischnig. Eine andere Theorie in den Ermittlungen lautet auch, dass der Mord durch einen inszenierten Unfall vertuscht werden sollte - was nicht gelang.