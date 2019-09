Der Sportwissenschafter und Youtube-Lauftrainer hat also Erfahrung mit „Welle“, „Himmelsleiter“, „Spiderman Jump“. Aber bei jeder Staffel gibt’s neue, härtere Hindernisse. Wie er heuer abschneiden will?„Ich war zweimal bester Österreicher im Finale. Natürlich will ich noch mehr erreichen!“ Aber ob sich das für einen 38-Jährigen - nicht, dass man ihm das Alter ansieht - ausgehen kann? Der Kärntner lacht: „ Im Finale werde ich nicht der Älteste sein!“ Schade, dass Herwig nicht als Kärntner gelistet ist; er lebt ja in Salzburg. Natmessnig beruhigt: „Ich gehöre noch immer dem Kajakverein Klagenfurt an!“