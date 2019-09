China arbeitet an eigener Digitalwährung

„Vermutlich steht dahinter die Erwartung, dass China in den kommenden Monaten eine staatliche digitale Währung emittieren könnte“, sagt ZEW-Experte Dominik Rehse. Das US-Finanzmagazin „Forbes“ berichtete jüngst, die Volksrepublik wolle ihr Digitalgeld am 11. November herausbringen und damit Facebook ausstechen, das Libra erst im ersten Halbjahr 2020 an den Start bringen kann.