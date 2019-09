Kann ich, wenn ich Zahnseide benutze, auf die Zwischenraumbürste verzichten?

Das hängt ganz von der Größe Ihrer Zahnzwischenräume ab. Lassen Sie sich dazu bei der nächsten professionellen Zahnreinigung beraten. Ihre Zahnzwischenräume sind nämlich unterschiedlich groß. Eventuell wird es Zwischenräume geben, in die nur Zahnseide passt. Zähne haben jedoch eine Blumentopfform und werden in Richtung der Wurzel schmaler. Deshalb gibt es in manchen Zwischenräumen etwas mehr Platz. Dort würden Sie mit der Zahnseide die liegen gebliebene Plaque zwar in kleine Stücke teilen, aber nicht herausheben können. Daher empfehle ich Ihnen, zusätzlich zur Verwendung der Zahnseide für diese Bereiche auch eine angepasste Zwischenraumbürste zu verwenden. Zahnseide und Zwischenraumbürste ergänzen einander, aber ersetzen einander nicht.