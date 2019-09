So hat man die Spitzenkandidaten noch nie gesehen: Pamela Rendi-Wagner in Strapse, Norbert Hofer und Sebastian Kurz in Boxershorts und Peter Pilz mit Opa-Schlüpfer. Kurz vor der Nationalratswahl hat sich der Möbelriese XXXLutz etwas Besonderes überlegt und wieder Masken-Werbespots gedreht. Das Netz zeigt sich begeistert: Innerhalb kürzerster Zeit bekamen die Videos unzählige Klicks.