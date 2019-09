Singles wollen politisch gleichgesinnten Partner

Es ist nicht egal, wie der potenzielle Partner politisch tickt. Das sagt die Mehrheit der Singles, die von Parship anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl befragt wurden. Vor allem Frauen wünschen sich in der Beziehung Übereinstimmung in politischen Fragen (61 Prozent vs. 44 Prozent Männer), obwohl sie sich generell etwas weniger als Männer für Politik interessieren (62 Prozent vs. 67 Prozent Männer). Von einem Politiker erwarten sich die befragten Singles vor allem Ehrlichkeit. Besonders die unter 30-Jährigen legen zusätzlich Wert auf Vertrauenswürdigkeit, über 60-Jährige hingegen auf Glaubwürdigkeit.