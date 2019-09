Rodman plauderte jetzt in der Radioshow „The Breakfast Club“ aus, dass sich Madonna nach ihrer kinderlosen Ehe mit Sean Penn nichts sehnlicher gewünscht habe als ein Baby. Dafür habe sie auch drastische Maßnahmen in Betracht gezogen, so der Bad Boy der Sportszene. „Sie hat mir Mitte der 90er-Jahre 20 Millionen Dollar dafür geboten, sie zu schwängern. Der einzige Haken war, dass ich das Geld erst bekommen hätte, wenn das Baby auf der Welt gewesen wäre.“