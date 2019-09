Nur einen eisigen Hauch über der Nullgrad-Grenze zeigte das Thermometer an, als am Donnerstagmorgen eine Handvoll Menschen in Winterkleidung Richtung Talstation der Pitztaler Gletscherbahn stapfte. Da war es 6.30 Uhr Früh - und die Szenerie recht gespenstisch. Schließlich nimmt die unterirdische Bahn ins ewige Eis erst am morgigen Samstag offiziell wieder ihren Betrieb auf. Dort, wo im hinteren Pitztal bald wieder auch frühmorgens emsiger Betrieb herrscht, regierte gestern wahrhaft noch eisiges Schweigen.