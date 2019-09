Höchste „Fohlen“-Pleite

Vorm Match hatte es noch Gänsehaut und Emotion pur gegeben, als der Stadionsprecher jede einzelne Fan-Kurve einpeitschte, unmittelbar vorm Einlaufen die Klubhymne „Die Seele brennt“ durchs Oval donnerte. Dann kam für Gladbach die höchste Europacup-Klubniederlage aller Zeiten. Weissmans 1:0 steckten die Gladbach Fans noch tapfer weg, beim 2:0 von Leitgeb gab’s die erste Schockstarre – und nach Ritzmaiers 3:0 dann ein wütendes Pfeifkonzert. Am Ende, nach dem 4:0, hatte man den „Heimfluch“ der Deutschen (die seit Jänner in nunmehr elf Heimpartien ohne Sieg sind!) verlängert – und dann wurde getanzt! „Dass ich so etwas noch erleben darf, ist wunderschön!“, jubelte Leitgeb. Und Kapitän Sollbauer betonte: „Es ist so schwer zu realisieren – wir sind über uns hinausgewachsen!“