Interview-Wünsche en masse

Alles bisher Positiv-Verrückte stellte die Dienstagnacht in nur 94 Minuten in den Schatten. Die Presseabteilung des Serienmeisters wurde mit Anfragen überflutet. Klar stand mit Erling Haaland der schnellste Debütanten-Hattrick-Torschütze der Champions League-Historie im Fokus. 30 Interview-Wünsche trudelten für den 19-Jährigen ein. Weil die Bullen die „Tor-Bestie“ vor den Hits gegen LASK (Sonntag), bei Rapid (Cup/25. September), Austria (28. September), Liverpool (2. Oktober) den hungrigen Reportern nicht zum Fraß vorwerfen wollten, erhielt Erling am Mittwoch einen Maulkorb. Ein aus Norwegen eingeflogenes TV-Team landete nachmittags etwas verzweifelt bei der „Krone“. Tenor: Bitte erzählt uns etwas über Erling – ganz Norwegen ist verrückt nach ihm.