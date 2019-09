c) traf der 1,78m große Minimalist nach einem Michorl-Eckball per Hüfte im Luftkampf. In dem die Norweger dank Alexander Soderlund (1,87 m), Marius Lundemo (1,88 m), Even Hovland (1,91 m) und Björn Johnsen (1,95 m) eigentlich einen klaren Größenvorteil gehabt hätten