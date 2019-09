Da ist was faul im Staate Singapur – ein Blick aus meinem Hotelfenster im elften Stock bringt den Beweis. Das nur rund 700 Meter entfernt gelegene Luxushotel Marina Bay Sands ist nur in Umrissen erkennbar. Die südostasiatische Finanzmetropole liegt unter dichtem Smog. Der Concierge klärt auf: „Die Waldbrände in Indonesien bringen uns die Finsternis, die Sonne kann nur selten durchbrechen. Das ist extrem gesundheitsgefährdend.“