Es fehlen einem schlicht und einfach die Worte dazu, was die österreichischen Klubs in den internationalen Wettbewerben geleistet haben. Europa spricht, in dieser Woche, vor allem über zwei österreichische Kantersiege: Den von Salzburg in der Champions League und den vom WAC gestern in der Europa League. Und auch der LASK legte gegen Rosenborg einen Super-Start hin. Und was auffiel: Die Angst fehlt bei diesen Liga-Teams völlig, sie spielen munter drauflos und der Gegner weiß nichts damit anzufangen.