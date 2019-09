Elfjähriger in Lans erfasst

Nur wenig später, gegen 17.05 Uhr, kam es in Lans zu einem weiteren Verkehrsunfall, in den auch ein Kind verwickelt war: Ein 11-jähriger Bub aus Zypern fuhr mit seinem Rad aus einer Seitenstraße auf die Gemeindestraße. Er kollidierte frontal mit dem Pkw eines Einheimischen (49), rollte seitlich über die Motorhaube auf die Straße und wurde dabei erheblich verletzt. „Der Verunfallte wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, so die Polizei.