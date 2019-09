Eine Rechnungshofempfehlung, der Corporate Government Kodex (CGK) des Bundes und die OÖ. Vertragsschablonenverordnung würden die Besetzung von Führungsjobs in Tochtergesellschaften aus der Ebene drüber ohne Ausschreibung ermöglichen, bekräftigte ÖVP-Landesrat Markus Achleitner, den Binder am Donnerstag im Landtag befragte. Binder konterte mit zwei Landesgesetzen mit klarer Ausschreibungspflicht in solchen Fällen; in einem wird dezidiert das KUK genannt: „Die Betrauung mit einer leitenden Funktion im Bereich der Kepler Universitätsklinikum GmbH und allfälliger Tochtergesellschaften hat nach einer öffentlichen Ausschreibung nach objektiven Kriterien zu erfolgen“, steht sogar im Landesgesetz.