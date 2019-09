Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr führte eine 41-Jährige aus dem Bezirk Perg auf einem Grundstück nächst einem landwirtschaftlichen Anwesen in Waldhausen Feldarbeiten mit dem an der Front eines Mähtraktors angebrachten Schwader durch. Der Mähtraktor verlor plötzlich durch die starke Hanglage den Halt und rutschte ca. 100 Meter ab. Anschließend überschlug er sich einmal und kam wieder auf den Reifen zum Stehen. Die noch im Fahrzeug befindliche Frau wurde von ihrem 52-jährigen Gatten, welcher auf einem anderen Feld arbeitete, geborgen. Dieser verständigte anschließend sofort die Rettung. Die Landwirtin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.