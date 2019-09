Eine 22-jährige Bergsteigerin aus dem Pinzgauer Saalachtal verletzte sich am Donnerstagvormittag bei einer Watzmann-Überschreitung so schwer am Fuß, dass sie selbst nicht mehr weitergehen oder absteigen konnte. Als kurz nach 10 Uhr der Notruf einging, flog die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ einen Ramsauer Bergwachtmann am kurzen Sieben-Meter-Rettungstau vom Watzmannhaus zur Einsatzstelle rund fünf Gehminuten nördlich der Mittelpitze. Dort konnte sie den Retter aber wegen Steinschlaggefahr nicht direkt bei dem Duo absetzen.