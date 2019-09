Rendi-Wagner darf freilich mangelndes persönliches Vertrauen gegenüber Kurz ausdrücken. Das hat sie in der Fernsehdiskussion auch anhand eines anderen Beispiels getan und sich über Kurz’ Umgang mit vertraulichen Vier-Augen-Gesprächen zwischen den beiden beklagt. Der Vorwurf in Bezug auf Hofer war in meinen Augen daher nicht nur unnötig, sondern hat auch dessen Krankheit nochmals in die Debatte hineingezogen. Daher diesmal Hellgelb.