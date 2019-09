In Gnas (Bezirk Südoststeiermark) soll ein Mann zunächst lautstark seinen Selbstmord angekündigt haben. Nachdem die Polzei alarmiert wurde, beschoss er aus seinem Haus heraus den einfahrenden Streifenwagen. Zum Glück wurden die Beamten dabei aber nicht verletzt. Der Mann hat sich daraufhin in seinem Haus verschanzt. Aktuell läuft der Einsatz noch - COBRA und ein Verhandlungsteam, das den Mann zum Aufgeben bewegen will, sind vor Ort.