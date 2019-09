Der ehemalige Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, hat am Donnerstag seine Parteimitgliedschaft zurückgelegt. Das bestätigte er am Abend in der ORF-Sendung „Wien heute“. Chorherr ist mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Ihm wird ein Zusammenhang zwischen Flächenwidmungen und Geldspenden an einen von ihm gegründeten karitativen Verein vorgeworfen.