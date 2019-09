Daniel Kehlmann verschob die historische Figur Till Eulenspiegel in seinem Buch vom 14. ins 17. Jahrhundert in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Im Narren spiegelt sich das damalige Chaos. Ein blutiges, in dem sich aber auch der Facettenreichtum des Lebens zeigt: Tyll ist liebevoll und hasserfüllt, einfühlsam und gemein. Vor allem aber will er überleben.