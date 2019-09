300.000 Euro lukriert

Ihre überraschend naive Vorgehensweise brachte die „Drogenfamilie“ letztlich ins Gefängnis. Denn jeder der rund fünf Großhändler in Salzburg und Oberösterreich kannte ihre Namen. Einer davon ließ den seit 2017 florierenden Handel mit kiloweise Koks, „Gras“ und Ecstasy auffliegen. Bis dahin lukrierten Mama, Papa und Tochter mehr als 300.000 Euro mit dem Familienbetrieb. Ein afghanischer Asylwerber brachte die Drogen nach Wien – auch er sitzt in Tschechien in Haft.