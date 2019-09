Gespanntes Warten in Aigen

Besonders wichtig ist eine rasche Entscheidung über Nachfolge-Helikopter in Aigen: Die jetzt stationierten Alouette 3 fliegen laut Zöllner schon „gegen die Statistik“, also viel zu lange. Der Militärkommandant ist aber „zuversichtlich“, dass die nächste Regierung die Anschaffung durchzieht. Auch der lang ersehnte Neubau in der Kaserne Feldbach ist (noch) im Budget erhalten.