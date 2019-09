Mit einer Fehlgeburt, Brustkrebs-Verdacht und mehreren Todesfällen in der Familie versuchte der Verteidiger das Verhalten ein wenig zu erklären. „Das Opfer will nur endlich seine Ruhe vor Ihnen haben. Sie müssen dringend in Therapie“, führte der Richter aus. Das Urteil: elf Monate bedingte Haft und die Weisung, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen sowie Kontaktverbot zum Opfer. Nicht rechtskräftig!