Müde, aber gefährlich wie eh und je: 37 Jahre nach „Rambo: First Blood“ kehrt Sylvester Stallone in einer seiner legendärsten Rollen erneut auf die Kinoleinwand zurück! In „Rambo: Last Blood“ (Kinostart 20.9.), dem vorerst letzten Kapitel der vier Jahrzehnte umspannenden Actionreihe, zieht Stallone als Ein-Mann-Armee wieder in den Kampf. Im stolzen Alter von 73 Jahren verrichtet Stallone als Rambo sein blutiges Handwerk wie in jungen Jahren - und beweist damit in einem insgesamt etwas müden aber für Fans kurzweiligen Nostalgietrip einmal mehr, warum er zu den ganz knallharten Burschen im Filmgeschäft zählt.