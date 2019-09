Die neue Ausweichstation für die Alters- und Allgemeinpsychiatrie in der Nervenklinik LKH Graz II am Standort Süd soll nicht nur hohen Standards entsprechen, sondern auch in der Entstehung umweltfreundlich sein. Die KAGes investiert 5,16 Millionen Euro, nächsten Sommer soll das Gebäude fertig sein.